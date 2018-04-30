Ещё
Пограничники пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пограничники пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба в Приморье 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Пограничники Приморья в поселке Славянка прекратили работу нелегального цеха, в котором перерабатывали морепродукты. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на краевое УФСБ.
Общий вес изъятого у правонарушителей переработанного краба оказался свыше одной тонны 400 килограммов. По примерным подсчетам, на черном рынке стоимость незаконно добытых биоресурсов превысит 750 тысяч рублей.
По данным пресс-службы пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю, под нелегальное производство двое злоумышленников оборудовали помещение гаража. Технологическое оборудование изъято пограничниками.
ФСБ России по Приморью пресекла в столице края деятельность лиц, специализирующихся на контрабанде водных биоресурсов. Изъято семь тонн краба и трепанга на семь миллионов рублей.
360tv.ru: последние новости
15‐летняя девушка попала в реанимацию из‐за нераскрывшегося парашюта Массажисту, случайно убившему свою клиентку, вынесли приговор в Красноярске Что ждет дачников в предстоящем сезоне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия должна отдать мост»102
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии164
«С Россией надо общаться с позиции силы»842
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии511
Стало известно о доходах Аксенова24
Видео
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение