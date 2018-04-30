Пограничники пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба в Приморье

Пограничники Приморья в поселке Славянка прекратили работу нелегального цеха, в котором перерабатывали морепродукты. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на краевое УФСБ

Общий вес изъятого у правонарушителей переработанного краба оказался свыше одной тонны 400 килограммов. По примерным подсчетам, на черном рынке стоимость незаконно добытых биоресурсов превысит 750 тысяч рублей.

По данным пресс-службы пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю, под нелегальное производство двое злоумышленников оборудовали помещение гаража. Технологическое оборудование изъято пограничниками.

ФСБ России по Приморью пресекла в столице края деятельность лиц, специализирующихся на контрабанде водных биоресурсов. Изъято семь тонн краба и трепанга на семь миллионов рублей.