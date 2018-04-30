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Рыцари на железных лошадях. Открытие мотосезона в Минске
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Рыцари на железных лошадях. Открытие мотосезона в Минске 

Мир24 34 минуты назад
Фото: Мир24
29 апреля в Беларуси открылся мотосезон. В Минске собрались более четырех тысяч байкеров, которые устроили традиционный мотопробег и показали шоу для зрителей.
Торжественный парад собрал тысячи мотоциклистов из разных уголков земного шара. Байкеры проехали по двум центральным проспектам Минска — Независимости и Победителей. Колонна из тех, кто хотел дать яркое начало мотосезону, растянулась на километры. Мотофристайлисты показали зрителям чудеса акробатики. Спортсмены взлетали на 25 метров и делали сальто.
На протяжении дня участникам праздника также устраивали специальные экскурсии, а вечером их ждал грандиозный концерт с участием знаменитых рок-групп.
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