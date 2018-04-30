Байкеры из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H. O. G. Spring Challenge 2018

Минск , 30 апреля / Синьхуа / — Байкеры из Беларуси России , стран Балтии и Западной Европы открыли в воскресенье в Минске мотосезон H. O. G. Spring Challenge 2018. Об этом сообщили местные СМИ.

Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ стартовала с Кургана Славы и затем въехала в Минск до Дома футбола. Там прошла культурно-развлекательная программа для гостей и участников мероприятия.

По словам директора H. O. G. Сергея Каменева , участников на этот раз больше, чем в минувшем году. «Мы подготовили достаточно интересную программу. У нас традиционно проходят театрализованно-спортивные соревнования. И они посвящены истории — галлам и римлянам. Еще мы привезли звезд мирового фристайла, поэтому можно увидеть летающие мотоциклы. В этом году их больше, как и трюков. Можно посмотреть и все горячие новинки от Harley-Davidson», — рассказал он.

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сказал, что байкеры соблюдают закон лучше, чем обычные мотоциклисты.

На площадке у Дома футбола прошли шоу мировых звезд мотофристайла, показательные выступления стантрайдеров на Harley-Davidson, также можно было увидеть новые модели мотоциклов.

В Беларуси зарегистрировано свыше 400 тыс. единиц мототранспорта. Почти 13 тыс. из них — в столице. —0—