Ещё
Байкеры из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H. O. G. Spring Challenge 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Байкеры из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H. O. G. Spring Challenge 2018 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Минск, 30 апреля /Синьхуа/ — Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы открыли в воскресенье в Минске мотосезон H. O. G. Spring Challenge 2018. Об этом сообщили местные СМИ.
Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ стартовала с Кургана Славы и затем въехала в Минск до Дома футбола. Там прошла культурно-развлекательная программа для гостей и участников мероприятия.
По словам директора H. O. G. Сергея Каменева, участников на этот раз больше, чем в минувшем году. «Мы подготовили достаточно интересную программу. У нас традиционно проходят театрализованно-спортивные соревнования. И они посвящены истории — галлам и римлянам. Еще мы привезли звезд мирового фристайла, поэтому можно увидеть летающие мотоциклы. В этом году их больше, как и трюков. Можно посмотреть и все горячие новинки от Harley-Davidson», — рассказал он.
Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич сказал, что байкеры соблюдают закон лучше, чем обычные мотоциклисты.
На площадке у Дома футбола прошли шоу мировых звезд мотофристайла, показательные выступления стантрайдеров на Harley-Davidson, также можно было увидеть новые модели мотоциклов.
В Беларуси зарегистрировано свыше 400 тыс. единиц мототранспорта. Почти 13 тыс. из них — в столице. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах Археологи обнаружили сотни древних гробниц на юго-западе Китая Очевидцы "химической атаки" в Думе обвинили "Белые каски" в съемке постановочных видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские военные объекты атакованы ракетами198
«С Россией надо общаться с позиции силы»67
Миллионеры бегут за границу897
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера429
Чернобыль назвали «раем на земле»8
Видео
00:28
В Сети посмеялись над Трампом с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение