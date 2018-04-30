В Беловежской пуще финишировал волонтёрский велопробег в поддержку целей устойчивого развития

Минск , 30 апреля / Синьхуа / — Велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития стал завершающим мероприятием в миссии постоянного координатора ООН Беларуси Санаки Самарасинхи. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье во время церемонии старта финального заезда, который состоялся в Беловежской пуще, сообщили местные СМИ.

"Завтра мой последний день в этой должности, где я отработал пять с половиной лет. Думаю, вот такой день, как этот, — самое лучшее завершение миссии в вашей стране", — заявил С. Самарасинха.

Он доволен своей работой в Беларуси. «Конечно, предстоит проделать еще много и продолжить начатые инициативы. Главное, что я оставляю после себя, это вдохновение. Мы знаем, что вы, белорусы, прекрасно можете справиться со всеми вопросами и без иностранной поддержки. Но мы будем рады, если сможем вам как-то помочь и вдохновить», — сказал он.