В Беловежской пуще финишировал волонтёрский велопробег в поддержку целей устойчивого развития 

Минск, 30 апреля /Синьхуа/ — Велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития стал завершающим мероприятием в миссии постоянного координатора ООН в Беларуси Санаки Самарасинхи. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье во время церемонии старта финального заезда, который состоялся в Беловежской пуще, сообщили местные СМИ.
"Завтра мой последний день в этой должности, где я отработал пять с половиной лет. Думаю, вот такой день, как этот, — самое лучшее завершение миссии в вашей стране", — заявил С. Самарасинха.
Он доволен своей работой в Беларуси. «Конечно, предстоит проделать еще много и продолжить начатые инициативы. Главное, что я оставляю после себя, это вдохновение. Мы знаем, что вы, белорусы, прекрасно можете справиться со всеми вопросами и без иностранной поддержки. Но мы будем рады, если сможем вам как-то помочь и вдохновить», — сказал он.
Волонтерский велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития финишировал в воскресенье в Беловежской пуще. Мероприятие организовала Программа развития ООН в партнерстве с Гродненским и Брестским облисполкомами, белорусскими велосообществами, Управлением делами Президента Беларуси. Bike4SDGs стартовал в Гродно 24 апреля и за 6 дней пути основная группа участников преодолела почти 300 км. В финальном 21-километровом заезде участвовало порядка 400 человек. —0—