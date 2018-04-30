Купальный сезон в Хабаровске откроет белый медведь

В зоосаде «Приамурский» готовят бассейны для белого медведя, сообщает ИА " Хабаровский край сегодня". Хабар, как первый искупавшийся хабаровчанин, станет символом купального сезона 2018 для гостей зоопарка.

Впервые в этом году Хабар окунётся в воду на праздничных выходных.

— В настоящее время ведутся подготовительные работы, сотрудники проверяют систему после зимы и настраивают оборудование для фильтрации, чтобы вода была чистой, — сообщили работники зоосада «Приамурский» имени Сысоева. — Эти меры необходимы после зимы, когда наполнение бассейнов не осуществляется из-за природных особенностей региона — низких температур. Точные дату и время запуска бассейнов пока держим в секрете.

В зимнее время медведь «купается» в снегу, а в тёплое — Хабар окунается в бассейны. За заплывами косолапого посетители зоосада смогут наблюдать через прозрачные стены уже с этих майских праздников.