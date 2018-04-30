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Купальный сезон в Хабаровске откроет белый медведь
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Купальный сезон в Хабаровске откроет белый медведь 

Хабаровский край сегодня 59 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В зоосаде «Приамурский» готовят бассейны для белого медведя, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". Хабар, как первый искупавшийся хабаровчанин, станет символом купального сезона 2018 для гостей зоопарка.
Впервые в этом году Хабар окунётся в воду на праздничных выходных.
— В настоящее время ведутся подготовительные работы, сотрудники проверяют систему после зимы и настраивают оборудование для фильтрации, чтобы вода была чистой, — сообщили работники зоосада «Приамурский» имени Сысоева. — Эти меры необходимы после зимы, когда наполнение бассейнов не осуществляется из-за природных особенностей региона — низких температур. Точные дату и время запуска бассейнов пока держим в секрете.
В зимнее время медведь «купается» в снегу, а в тёплое — Хабар окунается в бассейны. За заплывами косолапого посетители зоосада смогут наблюдать через прозрачные стены уже с этих майских праздников.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», белый медведь поселился в зоосаде прошлой весной. Он прибыл в Хабаровск на самолёте. Здесь его уже ждал готовый вольер с бассейном. Краснокнижному новосёлу 3,5 года, а его вес превышает 320 кг. Он родился в Московском зоопарке, где жил всё это время с мамой-медведицей и сестрой.
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