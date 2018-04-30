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Более 70 приморцев отправятся на студенческую весну в Ставрополе
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Более 70 приморцев отправятся на студенческую весну в Ставрополе 

Primpress 58 минут назад
Фото: Primpress
В Приморье определен окончательный состав делегации для участия в фестивале Всероссийская Студенческая весна, сообщает PRIMPRESS.
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