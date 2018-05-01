Подвигу псковича Михаила Минина, водрузившего флаг над Рейхстагом, исполнилось 83 года 

В Пскове 30 апреля у дома №48 по улице Новоселов прошёл митинг и возложение цветов к памятной доске ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Пскова Михаилу Минину, который 83 года назад первым из штурмовой группы разведчиков водрузил знамя над Рейхстагом. Как сообщают пресс-службы властей Пскова и регионального отделения КПРФ, также участники митинга почтили память ветерана Великой Отечественной войны на месте его захоронения на кладбище в Орлецах, где настоятель храма благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор отслужил литию. Напомним, 27 апреля 1945 года в составе корпуса были сформированы штурмовые группы добровольцев для захвата рейхстага и установления Красного Знамени. Одну из них в составе 25 человек возглавлял капитан Владимир Маков, группа действовала совместно с батальоном капитана С. А. Неустроева. Вечером 30 апреля Михаил Минин вместе со старшими сержантами Г. К. Загитовым, А. Ф. Лисименко, сержантом А. П. Бобровым из группы Макова ворвались в здание рейхстага. В 22 часа 40 минут они установили знамя в отверстие короны скульптуры Богини Победы.1 мая 1945 года командование представило всю группу к высшей правительственной награде — присвоению звания Героя Советского Союза. Однако 18 мая 1945 года они были награждены орденами Красного Знамени. Награжден многими орденами и медалями, в том числе Красной звезды, Красного Знамени, Отечественной войны. В 1977 году вернулся в Псков, где и проживал до конца дней.