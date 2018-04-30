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Использование дирижаблей и экранопланов поможет решить транспортные проблемы Арктики
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Использование дирижаблей и экранопланов поможет решить транспортные проблемы Арктики 

RT на русском 1 час назад
Транспортные проблемы, существующие в регионах российского Крайнего Севера, сможет решить использование дирижаблей и экранопланов. Об этом сообщает газета «Известия».
С подобным предложением в правительство планирует обратиться профильный экспертный совет при Государственной думе.
«Для северных регионов авиация имеет жизненно важное значение. К регионам, где авиация является единственным средством обеспечения транспортной доступности, относится более 60% территории страны», — рассказала заместитель председателя верхней палаты российского парламента, глава экспертного совета Ольга Епифанова.
Как уточняет газета, около 80% местных авиаперевозок в арктическом регионе относятся к социально значимым.
При этом отмечается, что инициатива законодателей поможет сэкономить на строительстве новых аэродромов и восстановлении уже существующих в свете использования дирижаблей, самолётов-амфибий и беспилотных авиационных систем в регионе.
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Источник: в результате атаки на военные объекты сирийской армии возник крупный пожар Как реформы Александра II повлияли на историю России Президент Румынии призвал премьер-министра уйти в отставку
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