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Экс-глава ФБР Коми не считает, что американцам следует верить всему написанному в СМИ США
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Экс-глава ФБР Коми не считает, что американцам следует верить всему написанному в СМИ США 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми не считает, что американцам следует верить всему, о чем пишут СМИ со ссылкой на так называемые источники. Такое мнение Коми высказал в воскресенье в эфире телекомпании NBC.
Его попросили подтвердить правильность публикации сетевого издания Washington Examiner по поводу допроса агентами ФБР теперь уже бывшего помощника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна. Washington Examiner ссылалось на многочисленные источники, якобы знакомые с тем, что говорил Коми об этом на закрытых слушаниях в Конгрессе.
"Это пример того, почему нельзя верить всему, что вы читаете в СМИ, — отметил экс-глава ФБР. — Это неправда. Я не знаю, как именно меня поняли эти люди, но если они описывали все точно, то они меня неверно поняли".
"Хотя мне нравятся СМИ, я, однако, всегда воспринимаю их с долей скептицизма. Я ведь знаю, что утечек [конфиденциальной информации] из офиса спецпрокурора не бывает. Точно так же не бывает и излишне разговорчивых людей среди тех, кто действительно знает, что происходит", — резюмировал Коми.
При этом он в своих мемуарах «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», вышедших в свет в середине апреля, дает нелестные характеристики президенту США и приводит некоторые конфиденциальные подробности своих бесед с ним. Трамп ранее в своем Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом, выразив мнение, что его стоило бы посадить в тюрьму.
Экс-помощник президента Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Флинн вынужден был оставить свой пост в феврале прошлого года из-за того, что он не исчерпывающе проинформировал вице-президента Майкла Пенса о своих беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года Флинн признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед.
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