Экс-глава ФБР Коми не считает, что американцам следует верить всему написанному в СМИ США

Его попросили подтвердить правильность публикации сетевого издания Washington Examiner по поводу допроса агентами ФБР теперь уже бывшего помощника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна . Washington Examiner ссылалось на многочисленные источники, якобы знакомые с тем, что говорил Коми об этом на закрытых слушаниях в Конгрессе.

"Это пример того, почему нельзя верить всему, что вы читаете в СМИ, — отметил экс-глава ФБР. — Это неправда. Я не знаю, как именно меня поняли эти люди, но если они описывали все точно, то они меня неверно поняли".

"Хотя мне нравятся СМИ, я, однако, всегда воспринимаю их с долей скептицизма. Я ведь знаю, что утечек [конфиденциальной информации] из офиса спецпрокурора не бывает. Точно так же не бывает и излишне разговорчивых людей среди тех, кто действительно знает, что происходит", — резюмировал Коми.

При этом он в своих мемуарах «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», вышедших в свет в середине апреля, дает нелестные характеристики президенту США и приводит некоторые конфиденциальные подробности своих бесед с ним. Трамп ранее в своем Twitter назвал экс-директора ФБР лжецом, выразив мнение, что его стоило бы посадить в тюрьму.