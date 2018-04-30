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Politico: главврач Белого дома, снявший кандидатуру на должность министра, уйдет с поста
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Politico: главврач Белого дома, снявший кандидатуру на должность министра, уйдет с поста 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Главный врач Белого дома Ронни Джексон, который ранее снял свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов на фоне скандала, не будет продолжать выполнять свои обязанности и покинет Белый дом. Об этом сообщила в воскресенье газета Politico со ссылкой на два источника в администрации.
По их данным, новым главным врачом Белого дома будет назначен Шон Конли, который временно исполняет эти обязанности с тех пор, как президент США Дональд Трамп в прошлом месяце выдвинул Джексона на министерский пост.
В среду газета The New York Times сообщила, что члены комитета по делам ветеранов Сената Конгресса США проводят проверку в отношении Джексона. В публикации отмечалось, что его подозревают в ряде нарушений, в том числе в создании нездоровой рабочей обстановки и чрезмерном употреблении алкоголя на рабочем месте.
Джексон после появления публикации распространил заявление, в котором указал, что снимает свою кандидатуру на пост министра. Он также отметил, что обвинения в его адрес являются «абсолютно ложными и сфабрикованными». Вскоре после этого в его защиту выступил и сам Трамп, в интервью телеканалу Fox News назвавший все обвинения в адрес Джексона необоснованными.
Среди этих обвинений было и то, что Джексон, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разбил правительственный автомобиль. В пятницу The New York Times сообщила, что в Белом доме проверили базы данных, содержащие информацию об авариях с участием государственных транспортных средств, и выявили три эпизода с участием Джексона, но ни один из них не был похож на описанный ранее сенатором-демократом от штата Монтана Джоном Тестером, членом комитета по делам ветеранов.
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