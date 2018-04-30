Глава МВД Британии ушла в отставку

Глава ведомства ушла со своего поста на фоне скандала вокруг депортации проживающих в Британии более полувека мигрантов.

Руководитель министерства внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне скандала с мигрантами. Об этом сообщает Sky News.

Причиной ухода Радд со своего поста стало отношение ее ведомства к мигрантам с карибских островов, проживающих на территории королевства уже более полувека. Этих людей в Британии называют «поколением Windrush», по названию самолета, на котором представители этой волны миграции впервые прибыли в Королевство в 1948 году.

Через несколько лет после первой волны миграции приезжие получили право на бессрочное проживание. Однако в свете нововведений и ужесточения законов в последние несколько лет они были объявлены нелегальными мигрантами и соответственно подлежали депортации.