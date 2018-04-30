Помпео рассказал об обязательствах США развивать дипломатические отношения с КНДР

«У нас есть обязательства продолжать развивать диалог с (Северной Кореей. — RT) для того, чтобы постараться найти мирное разрешение (ядерной проблемы Корейского полуострова. — RT) и не подвергать риску жизни американских граждан», — заявил он.

Ранее Помпео заявил, что США будут взаимодействовать с Северной Кореей лишь по результатам её действий, а не слов и обещаний.