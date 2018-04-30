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Помпео рассказал об обязательствах США развивать дипломатические отношения с КНДР
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Помпео рассказал об обязательствах США развивать дипломатические отношения с КНДР 

RT на русском 34 минуты назад
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью ABC рассказал об обязательствах США развивать дипломатические отношения с Северной Кореей.
«У нас есть обязательства продолжать развивать диалог с (Северной Кореей. — RT) для того, чтобы постараться найти мирное разрешение (ядерной проблемы Корейского полуострова. — RT) и не подвергать риску жизни американских граждан», — заявил он.
Ранее Помпео заявил, что США будут взаимодействовать с Северной Кореей лишь по результатам её действий, а не слов и обещаний.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.
RT на русском: последние новости
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