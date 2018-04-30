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Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит не менее 10-15 дней
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Нападающий «Лацио» Иммобиле пропустит не менее 10-15 дней 

SPORT24.ru 1 час назад
Врач «Лацио» Фабио Родиа прокомментировал травму нападающего Чиро Иммобиле, которую тот получил в выездном матче 35-го тура Серии А против «Торино», завершившемся.
«Иммобиле почувствовал боль в бицепсе бедра. В течение следующих нескольких дней мы будем следить за ситуацией и проводить диагностические тесты.
К сожалению, до конца сезона осталось лишь 20 дней, а восстановление даже от легкой травмы такого рода требует времени. Чиро может вернуться на поле к финальному матчу с «Интером», он настроен очень решительно, но нам сперва нужно увидеть, есть ли там повреждение мышцы.
Учитывая, что осталось так мало времени, а даже небольшое повреждение требует 10-15 дней на восстановление… Давайте просто скажем, что он не вернется на поле быстро. Мы должны провести все необходимые обследования, и, когда мы узнаем больше, мы расскажем болельщикам об этом более подробно.
Что касается Раду, то у него ситуация лучше, чем у Иммобиле. Он почувствовал неприятные ощущения в бицепсе бедра, и мы заменили его из предосторожности», — сказал Родиа в эфире Lazio Style Channel.
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