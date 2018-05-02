Лучший бомбардир Серии А выбыл из-за травмы

Нападающий «Лацио» и национальной сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле получил травму и пропустит 2-3 недели, сообщает "Советский спорт"

Футболист прошел медобследование, которое подтвердило у него растяжение мышц бедра, из-за которого он был заменен по ходу матча 35-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:0).

Сообщается, что повреждение не позволит 28-летнему форварду помочь своей команде в ближайших играх.

В текущем сезоне Иммобиле провел 46 матчей во всех турнирах, стал автором 41 гола и 11 голевых передач. «Лацио» идет на четвертой строчке в турнирной таблицы Серии А.

Ранее сообщалось, что римляне выбыли из Лиги Европы.