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Лучший бомбардир Серии А выбыл из-за травмы
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Лучший бомбардир Серии А выбыл из-за травмы 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Лацио» и национальной сборной Италии по футболу Чиро Иммобиле получил травму и пропустит 2-3 недели, сообщает "Советский спорт".
Футболист прошел медобследование, которое подтвердило у него растяжение мышц бедра, из-за которого он был заменен по ходу матча 35-го тура чемпионата Италии с «Торино» (1:0).
Сообщается, что повреждение не позволит 28-летнему форварду помочь своей команде в ближайших играх.
В текущем сезоне Иммобиле провел 46 матчей во всех турнирах, стал автором 41 гола и 11 голевых передач. «Лацио» идет на четвертой строчке в турнирной таблицы Серии А.
Ранее сообщалось, что римляне выбыли из Лиги Европы.
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