Иммобиле пропустит две-три недели из-за травмы

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выбыл из строя в связи с травмой. Он пропустит ближайшие матчи своей команды

Как сообщает La Repubblica, сегодня футболист прошел медобследование. Были опасения, что он может пропустить остаток сезона из-за растяжения мышц бедра. Однако повреждение оказалось менее серьезным, чем ожидалось. Есть вероятность, что к последнему матчу сезона он может восстановиться.