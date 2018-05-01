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Иммобиле пропустит две-три недели из-за травмы
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Иммобиле пропустит две-три недели из-за травмы 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выбыл из строя в связи с травмой. Он пропустит ближайшие матчи своей команды
Как сообщает La Repubblica, сегодня футболист прошел медобследование. Были опасения, что он может пропустить остаток сезона из-за растяжения мышц бедра. Однако повреждение оказалось менее серьезным, чем ожидалось. Есть вероятность, что к последнему матчу сезона он может восстановиться.
В текущем сезоне 28-летний Чиро Иммобиле провел 32 матча в серии А и забил 29 мячей при 11 голевых передачах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата. 20 мая «Лацио» сыграет с «Интером» в последнем туре чемпионата Италии, участие Иммобиле в этом матче не исключается.
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