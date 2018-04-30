Скотч и лейкопластырь: авиакомпания «ЮТэйр» заменила в самолете сломанные кресла

Тюмень. Авиакомпания «ЮТэйр» заменила кресла в самолете после жалобы пассажира. Он рассказал в соцсетях о плохом состоянии сидений на борту лайнера, который следовал из Москвы

«ЮТэйр» уже установил новые кресла в бизнес— и экономклассах салона воздушного судна Boeing 737-400 с бортовым номером VQ-BHZ имени Василия Колошенко», — заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. В авиакомпании также добавили, что тщательно следят за состоянием самолетов и «оперативно устраняют все неисправности».

Ранее тюменский журналист Александр Лабыкин на своей странице в Facebook опубликовал пост с фотографиями из салона Boeing 737-400, который следовал из Москвы в Тюмень. На изображениях видно кресла, некоторые из них частично сломаны, их подлокотники были перемотаны скотчем, фольгой и лейкопластырем. Журналист отметил, что зафиксировал на фото только один ряд сидений, а также задался вопросом безопасности таких полетов.