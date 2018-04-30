В Мордовии прошла республиканская военно-спортивная игра

«Солдатскому мужеству верность храня» — под таким девизом прошла третья республиканская военно-спортивная игра на базе ковылкинской средней школы имени Героя Советского Союза М. Г. Гуреева.

«Солдатскому мужеству верность храня» — под таким девизом прошла третья республиканская военно-спортивная игра на базе ковылкинской средней школы имени Героя Советского Союза М. Г. Гуреева.

В её торжественном открытии участвовали глава Ковылкинского района Виктор Ташкин, председатель регионального отделения ДОСААФ Алексей Тюркин, председатель Зубово-Полянского отделения ДОСААФ Нина Машкова, начальник Ковылкинской автошколы ДОСААФ Эдуард Куняшев, военный комиссар по Ковылкинскому, Кадошкинскому, Инсарскому округам Евгений Паничкин и другие.

Программу состязаний составили эстафета с элементами многоборья комплекса ГТО «В здоровом теле — здоровый дух» и военизированная эстафета «Тяжело в учении, легко в бою», на старт которых вышли учащиеся 7-11 классов, военнослужащие и сотрудники силовых структур.

В младшей возрастной группе победили учащиеся Торбеевской средней школы. На втором месте команда ковылкинской гимназии № 1, третий результат у хозяев — ребят средней школы имени Героя Советского Союза М. Г. Гуреева.

Состязания в старшей возрастной группе выиграли военнослужащие команды «Звезда», призовую компанию которым составили учащиеся зубово-полянской средней щколы № 1 и ковылкинской средней школы № 1.

Победителям и призерам военно-спортивной игры вручены медали и кубки регионального отделения ДОСААФ.