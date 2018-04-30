Забавный случай, когда аферисты пытались обмануть аферистов

Однажды шоколадная фабрика запустила акцию по раскрутке своего товара. На плитках шоколада напечатали рисунки животных — либо левая, либо правая половинка мордочки белки или лисы. Если соберешь белку, получишь небольшой приз, стоимость которого обычно не превышала стоимость одной плитки. Но если вам удастся собрать лису, то вас ждет потрясающий выигрыш — зарубежный круиз или автомобиль.

И жители городка тут же бросились скупать шоколад. Спустя несколько дней на фабрику потянулся поток кандидатов на путешествия и машины. Правая часть мордочки лисы попадалась покупателям довольно часто, а вот на левую велась настоящая охота. Некоторые напечатали недостающую часть на цветном принтере. Более хитрые использовали для этих целей оригинальную обертку, предварительно смыв с нее предыдущий рисунок. Но подделки разоблачали всегда. Не слишком грамотных аферистов журили, а более продуманных спрашивали, где они научились так обращаться с компьютером. Самое интересное, что для разоблачения мошенников руководству фабрики не нужно было проводить никаких специальных экспертиз. Думаю, вы уже поняли, в чем тут секрет: обертки с левой половинкой мордочки лисы фабрика просто-напросто не выпустила…