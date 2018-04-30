Ещё
Забавный случай, когда аферисты пытались обмануть аферистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забавный случай, когда аферисты пытались обмануть аферистов 

Карельские вести 1 час назад
Однажды шоколадная фабрика запустила акцию по раскрутке своего товара. На плитках шоколада напечатали рисунки животных — либо левая, либо правая половинка мордочки белки или лисы. Если соберешь белку, получишь небольшой приз, стоимость которого обычно не превышала стоимость одной плитки. Но если вам удастся собрать лису, то вас ждет потрясающий выигрыш — зарубежный круиз или автомобиль.
И жители городка тут же бросились скупать шоколад. Спустя несколько дней на фабрику потянулся поток кандидатов на путешествия и машины. Правая часть мордочки лисы попадалась покупателям довольно часто, а вот на левую велась настоящая охота. Некоторые напечатали недостающую часть на цветном принтере. Более хитрые использовали для этих целей оригинальную обертку, предварительно смыв с нее предыдущий рисунок. Но подделки разоблачали всегда. Не слишком грамотных аферистов журили, а более продуманных спрашивали, где они научились так обращаться с компьютером. Самое интересное, что для разоблачения мошенников руководству фабрики не нужно было проводить никаких специальных экспертиз. Думаю, вы уже поняли, в чем тут секрет: обертки с левой половинкой мордочки лисы фабрика просто-напросто не выпустила…
Карельские вести: последние новости
Роспотребнадзор запустит горячую линию по заболеваниям от клещей Детеныша дельфина убили туристы, пытаясь сделать с ним селфи Эксперт о бойкоте США заседания ОЗХО по «химатаке»: готовят новую
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские военные объекты атакованы ракетами64
Миллионеры бегут за границу795
В Варшаве проходит акция в поддержку России77
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына97
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера428
Видео
00:28
В Сети посмеялись над Трампом с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение