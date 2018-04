Один человек пострадал в результате стрельбы в Нью‐Йорке

Полиция задержала человека, который, как предполагается, открыл стрельбу в нью-йоркском торговом центре района Статен-Айленд. В результате возникшей при этом паники пострадал один человек.

По данным портала NYCFireWire, в торговом центре царит настоящий хаос. Паника спровоцировала давку. Обезумевшие от страха люди буквально затоптали упавшего посетителя. О степени тяжести его травм не сообщается.

Задержание подозреваемого осуществили сотрудники Управления полиции Нью-Йорка . Предположительно, речь идет о применении огнестрельного оружия.

Staten Island Mall — sounds like caos & confusion. NYPD has 1 person in custody, initially went out as an active shooter incident. MCI50 transmitted by EMS. They have 1 patient, injuries from a fall when people were running out of the mall. Unclear what exactly happened.

— NYCFireWire (@NYCFireWire) 29 апреля 2018 г.