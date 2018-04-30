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«Закон Яровой» на пороге вступления в силу. Опрос: а вы готовы?
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«Закон Яровой» на пороге вступления в силу. Опрос: а вы готовы? 

ИД «Собеседник» 32 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru опросил экспертов о том, готова ли страна к вступлению в силу «закона Яровой», намеченному на 1 июля.
С 1 июля вступает в силу знаменитый «закон Яровой»: сотовые операторы обязаны будут хранить телефонный трафик и СМС. Станет ли наша жизнь от этого безопаснее, как обещали депутаты?
Артем Козлюк, руководитель проекта «Роскомсвобода»:
— Этот закон и технически не проработан, и не соответствует нескольким статьям Конституции, которые запрещают сбор, хранение и передачу информации о гражданах без их согласия и судебного предписания. И есть риски утечки всей этой информации на черный рынок, где уже есть база ГИБДД, налоговая, база ВИЧ-инфицированных и так далее. Все данные, попадающие в руки государства, всегда в том или ином виде утекают.
Франц Клинцевич, сенатор:
— Все демократические ценности — ничто по сравнению с безопасностью и жизнью людей. Честному человеку «закона Яровой» бояться не надо. Его свободе он не мешает. Проблемы он создает только нечестным людям и, может быть, коммерсантам, чья деятельность станет абсолютно прозрачной — придется за все отвечать и платить налоги в полном объеме.
Леонид Гозман, политик:
— Убежден, что ни «закон Яровой», ни попытки заблокировать «Телеграм», ни все прочее, что они делают, не направлено на повышение безопасности. Даже цели такой не ставится, иначе они бы развивали агентурную сеть и создавали службы, по которым всегда можно было бы вызвать помощь. А весь этот тренд направлен исключительно на контроль.
Вера Ганзя, депутат Госдумы (КПРФ):
— Вводя подобные законы, под шумок можно установить тотальный контроль за теми, кто не согласен с внутренней политикой. Они не дадут заявленного результата. Чтобы чувствовать себя в безопасности, нам нужны сильная экономика и выверенная внешняя политика.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Накроемся „пакетом Яровой“?».
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