Звезды открыли дачный сезон 

Главная сваха страны Роза Сябитова похвасталась новым диваном на даче. «Я никогда такой красоты не видела! Я не понимала этой русской тоски по березкам! Господи, спасибо!» — пишет Лариса Гузеева после прогулки по лесу. «Посмотри, доча, как прекрасен мир!» — радуется весеннему солнышку артист Игорь Николаев. 2-летняя Вероника, безусловно, согласна с папой. «Дачный сезон открыт!» — объявил Сергей Лазарев и показал фото накрытого стола. Огурчики, квашеная капуста, шашлык — идеальный ужин на природе!«Надергать с грядки редиски и молодого чесночка и съесть с солькой и мягким хлебушком под благоухающими цветением деревьями — бесценно!» — написала Эвелина Блёданс, выложив фото из родной Ялты.
Фото: instagram.com.