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Похудевший Филипп Киркоров дополнил спокойный костюм хулиганской деталью
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Похудевший Филипп Киркоров дополнил спокойный костюм хулиганской деталью 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Филипп Киркоров Фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета
50-летний артист снова поразил поклонников: не секрет, что Киркоров постоянно борется с лишним весом. И ведь победил-таки! Что артист и продемонстрировал на вечеринке музыкальной премии канала RU.TV. Филипп не только сильно похудел, но и помолодел, словно разом скинул 10 лет. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Филипп верен себе: шик, блеск, красота — его амплуа. Здесь мы видим более «спокойный» вариант — костюм выдержан в классических черном и белом цветах. И только игрушечный медведь на футболке выдает желание похулиганить и немного впасть в детство. Филипп отлично выглядит, он действительно сильно похудел, и зауженные джинсы это удачно подчеркивают.
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