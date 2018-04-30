Похудевший Филипп Киркоров дополнил спокойный костюм хулиганской деталью

50-летний артист снова поразил поклонников: не секрет, что Киркоров постоянно борется с лишним весом. И ведь победил-таки! Что артист и продемонстрировал на вечеринке музыкальной премии канала RU.TV. Филипп не только сильно похудел, но и помолодел, словно разом скинул 10 лет. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Филипп верен себе: шик, блеск, красота — его амплуа. Здесь мы видим более «спокойный» вариант — костюм выдержан в классических черном и белом цветах. И только игрушечный медведь на футболке выдает желание похулиганить и немного впасть в детство. Филипп отлично выглядит, он действительно сильно похудел, и зауженные джинсы это удачно подчеркивают.