Трамп раскритиковал миграционную политику США в связи с «караваном мигрантов» 

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Соединённых Штатов, отметив, что о минусах законодательства говорят «караваны мигрантов» на границе страны.
«Караван» мигрантов, который открыто игнорирует нашу границу, показывает, насколько слабы и неэффективны законы США об иммиграции. Тем не менее, демократы, такие как Джон Тестер, продолжают поддерживать открытие границ — Тестер даже проголосовал за защиту городов-убежищ. Нам нужны законодатели, которые поставят Америку прежде всего», — написал Трамп в Twitter.
Ранее стало известно, что «караван» мигрантов прибывает к границе между Мексикой и США.