Фестиваль ледоколов в Петербурге ждет всех желающих

Санкт-Петербурге открылся единственный в мире фестиваль ледоколов. Попасть на действующие суда-гиганты, пришвартованные на берегах Невы, может любой желающий. Главное — отстоять очередь. Корреспонденту телеканала «МИР 24» Нахиду Бабаеву удалось это сделать.

Одиннадцатилетний Никита обожает ледоколы. Он знает о них, кажется, все: названия, мощность и ледопроходимость. Есть и свой любимчик.

«Мне нравится современный ледокол «Новороссийск». На нем даже вертолетная площадка есть», — сказал Никита Стовпяк.

Дизель-электрический ледокол «Новороссийск» служит в Белом море. Его длина составляет больше 120 метров, водоизмещение — почти 15 тысяч тонн. Он может освободить ото льда коридор шириной более 27 метров.

Кроме него на берегах Невы пришвартованы еще пять кораблей. У горожан есть редкая возможность попасть на борт любого судна. Правда, для этого нужно отстоять большую очередь. Сегодня она растянулась вдоль набережной на несколько сотен метров.

— Я приехала из Калуги , специально, чтобы попасть на корабли.

— Мы стоим в очереди около часа, рассчитываем попасть сегодня.

— Мы здесь уже полтора часа. Думаю, попадем на судно еще через час.

И оно того стоило. Не каждый день увидишь фигуры высшего пилотажа на воде — «Вальс буксиров» в исполнении «Павловска», «Сестрорецка», «Вихревого» и «Мощного».

Экипажи кораблей несколько дней репетировали движения. Капитаны музыку не слышат, поэтому «танцуют» на память. При этом никто не сфальшивил.

«Капитаны общаются друг с другом посредством раций, которые работают на определенной волне. На время «танца» все мобильные телефоны выключаются», — рассказал начальник агентского отдела Росморречпорта Андрей Ковалев

Идеальным получился и сложнейший элемент — четверной пируэт.

Программа фестиваля насыщенная — уличные экспозиции, кинопоказы, мастер-классы, интерактивные зоны. Те, кто не успел попасть на ледокол сегодня, смогут сделать это завтра: праздник будет длиться два дня.

Напомним, во время фестиваля желающие могут подняться на любой ледокол бесплатно. Нынешний праздник — пятый по счету.

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