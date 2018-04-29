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В Волгограде расчистили готовую к Чемпионату мира свалку
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В Волгограде расчистили готовую к Чемпионату мира свалку 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда расчистили огромную бесхозную свалку, ставшую мячиком в коммунальном пинг — понге.
— Когда — то за вывоз мусора на площадке между улицами Ярославская и Карла Маркса в микрорайоне Тулака отвечала управляющая компания «ЖЭУ 43», — рассказывает местная жительница Надежда Головко. — После того, как ее лишили лицензии, мы не могли найти ответственного за уборку. Коммунальщики кивали друг на друга, а горы мусора росли в геометрической прогрессии.
Решив мотивировать дворников на генеральную уборку, местные жители написали рядом со зловонной свалкой «Волгоград готов к Чемпионату мира». По мнению администрации города, причиной больших мусорных залежей стала невнимательность горожан. В мэрии уверены, что волгоградцы по привычке несли свои мешки не в новые выкатные контейнеры, а на старое место.
— После наших жалоб и обещаний администрации во дворе высадился десант коммунальщиков, который ударными темпами расчистил все завалы, — не скрывая радости, рассказывают местные жители. — Теперь мы не боимся задохнуться от зловоний или увидеть в своих квартирах грызунов, которые могли прибежать с огромной и никому не нужной свалки.
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