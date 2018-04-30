Габриэль заявил, что Европе нужно научиться формулировать свои интересы

Германии Бывший глава МИД Зигмар Габриэль в ходе своего выступления перед студентами университета Фленсбурга рассказал, чему, по его мнению, необходимо научиться Европе. Об этом сообщает Flensburger Tageblatt.

Китай, Россия и Турция. По его мнению, Европе стоит научиться «формулировать свои интересы» так, как это делают, например, Соединённые Штаты

«Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней ещё считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — цитирует Габриэля издание.

В марте Габриэль заявил, что не войдёт в состав нового правительства Германии.

Пост главы внешнеполитического ведомства страны займёт бывший министр юстиции Хайко Маас.