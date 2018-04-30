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Габриэль заявил, что Европе нужно научиться формулировать свои интересы
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Габриэль заявил, что Европе нужно научиться формулировать свои интересы 

RT на русском 10 минут назад
Фото: 360tv.ru
Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в ходе своего выступления перед студентами университета Фленсбурга рассказал, чему, по его мнению, необходимо научиться Европе. Об этом сообщает Flensburger Tageblatt.
По его мнению, Европе стоит научиться «формулировать свои интересы» так, как это делают, например, Соединённые Штаты, Китай, Россия и Турция.
«Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней ещё считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — цитирует Габриэля издание.
В марте Габриэль заявил, что не войдёт в состав нового правительства Германии.
Пост главы внешнеполитического ведомства страны займёт бывший министр юстиции Хайко Маас.
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