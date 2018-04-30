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Экс-глава МИД ФРГ призвал Европу поучиться у России
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Экс-глава МИД ФРГ призвал Европу поучиться у России 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Bernd von Jutrczenka/DPA via AP
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что европейским странам нужно научиться определять свои интересы и руководствоваться ими, как это делает Россия, США, Китай и Турция. Об этом сообщает Schleswig-Holshteinishe Zeitung.
"Многие в мире смотрят на Европу, думая, можно ли с ней все еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными", — сказал Габриэль.
Он также добавил, что позиция ЕС на международной арене рискует ослабеть.
По его словам, проблемы усугубляются из-за разногласий между странами Европы.
Ранее Габриэль заявил, что Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России.
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