Экс-глава МИД ФРГ призвал Европу поучиться у России

"Многие в мире смотрят на Европу, думая, можно ли с ней все еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными", — сказал Габриэль.

Он также добавил, что позиция ЕС на международной арене рискует ослабеть.

По его словам, проблемы усугубляются из-за разногласий между странами Европы.

Ранее Габриэль заявил, что Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России.