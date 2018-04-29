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Патриарх Кирилл назвал значительной роль религии в борьбе с экстремизмом
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Патриарх Кирилл назвал значительной роль религии в борьбе с экстремизмом 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ТИРАНА, 29 апр — РИА Новости. Только религии обладают достаточной аргументацией, способной разрушить идеологическую основу радикализма и экстремизма, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в интервью албанским СМИ.
"Я думаю, что роль религии в борьбе с радикализмом очень значительная. Я не вижу никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма", — сказал он.
"Если радикалы апеллируют к религиозным истинам и используют религиозные идеи для того, чтобы мотивировать свои экстремистские поступки, то только сама религия может все это опровергнуть. Только религиозные организации могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты, и опасность ее для и духовного состояния людей, и для их физического существования", — пояснил предстоятель Русской церкви.
При этом сами экстремисты, по словам патриарха, «нередко вдохновляются ложным толкованием религиозных доктрин или оправдывают свой радикализм стремлением угодить Богу».
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