Белорусские байкеры открыли сезон

Польши, Литвы, Беларуси открыли мотосезон. В Минск приехали около четырех тысяч байкеров из России Великобритании . Они устроили мотопробег по центральным улицам белорусской столицы. На площадке у Дома футбола мотоспортсмены показали шоу для зрителей, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович

Байкеры собрались у Кургана Славы. Это традиция. Григорий Черник с друзьями приехал из Петербурга . Мотосезон в Минске он открывает уже в третий раз.

«Гостеприимство на высшем уровне. Мы будем всегда приезжать сюда. Мы здесь встречаемся с друзьями из Беларуси, Эстонии Москвы . Все дороги ведут в Минск», — говорит байкер Григорий Черник (г. Санкт-Петербург).

От Кургана Cлавы к Дому футбола колонна растянулась на километры. Впереди мотопатруль ГАИ и глава МВД Игорь Шуневич . Говорит, и сам ездит на байке, хоть и редко.

«Сейчас практически не езжу. Во-первых, байка своего не имею. Во-вторых, времени особо на это нет. Все надежды на пенсию. И в том, и в другом смысле этого слова», — отметил министр.

Мотоциклисты проехали по двум центральным проспектам Минска — Независимости и Победителей. Поклонники двухколесной техники стояли вдоль всего пути. Желающих полюбоваться «чоперами» и спортбайками оказалось немало. Возле Дома футбола мотофристайлисты показали зрителям чудеса акробатики. Спортсмены буквально взлетали на 25 метров и делали сальто.

Тяжелая музыка, рев моторов и много «косух». Байкерский сезон официально открыт. Впереди — большие дороги и веселые слеты. Главное, чтобы ни погода, ни «железный» зверь не подводили.

Отметим, что в Беларуси зарегистрировано около 400 тысяч единиц мототранспорта, 13 тысяч из них — в Минске.

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