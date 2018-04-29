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Белорусские байкеры открыли сезон
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Белорусские байкеры открыли сезон 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Беларуси открыли мотосезон. В Минск приехали около четырех тысяч байкеров из России, Польши, Литвы, Великобритании. Они устроили мотопробег по центральным улицам белорусской столицы. На площадке у Дома футбола мотоспортсмены показали шоу для зрителей, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Байкеры собрались у Кургана Славы. Это традиция. Григорий Черник с друзьями приехал из Петербурга. Мотосезон в Минске он открывает уже в третий раз.
«Гостеприимство на высшем уровне. Мы будем всегда приезжать сюда. Мы здесь встречаемся с друзьями из Беларуси, Эстонии и Москвы. Все дороги ведут в Минск», — говорит байкер Григорий Черник (г. Санкт-Петербург).
От Кургана Cлавы к Дому футбола колонна растянулась на километры. Впереди мотопатруль ГАИ и глава МВД Игорь Шуневич. Говорит, и сам ездит на байке, хоть и редко.
«Сейчас практически не езжу. Во-первых, байка своего не имею. Во-вторых, времени особо на это нет. Все надежды на пенсию. И в том, и в другом смысле этого слова», — отметил министр.
Мотоциклисты проехали по двум центральным проспектам Минска — Независимости и Победителей. Поклонники двухколесной техники стояли вдоль всего пути. Желающих полюбоваться «чоперами» и спортбайками оказалось немало. Возле Дома футбола мотофристайлисты показали зрителям чудеса акробатики. Спортсмены буквально взлетали на 25 метров и делали сальто.
Тяжелая музыка, рев моторов и много «косух». Байкерский сезон официально открыт. Впереди — большие дороги и веселые слеты. Главное, чтобы ни погода, ни «железный» зверь не подводили.
Отметим, что в Беларуси зарегистрировано около 400 тысяч единиц мототранспорта, 13 тысяч из них — в Минске.
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