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«По Дачной — только на танках»: пока нет планов, как ремонтировать Дачную после 2019 года
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«По Дачной — только на танках»: пока нет планов, как ремонтировать Дачную после 2019 года 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
. Жители Самары не оставляют попыток добиться внятного ответа от властей по поводу ремонта улицы Дачной. Она пересекается с Коммунистической, Чернореченской, Пензенской и Сакко и Ванцетти, имеет большое значение для самарских автомобилистов.
Этой весной на всем протяжении улицы Дачной
Кроме тех, чьи дома расположены на Дачной, по ней каждый будний день автомобилисты города объезжают пробки.
— Ну нельзя по ней ездить на машинах. Только — на танках! — пишут городским и областным властям самарцы в «Твиттере».
Ямы приличные
У мэрии областной столицы есть понимание по ремонту на 2019 год. Планируется малыми картами отремонтировать участок от Московского шоссе до Чернореченской.
— По оставшемуся участку планов нет, — пишут представители департамента городского хозяйства и экологии в «Твиттере».
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