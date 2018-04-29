«По Дачной — только на танках»: пока нет планов, как ремонтировать Дачную после 2019 года

. Жители Самары не оставляют попыток добиться внятного ответа от властей по поводу ремонта улицы Дачной. Она пересекается с Коммунистической, Чернореченской, Пензенской и Сакко и Ванцетти, имеет большое значение для самарских автомобилистов.

Этой весной на всем протяжении улицы Дачной

Кроме тех, чьи дома расположены на Дачной, по ней каждый будний день автомобилисты города объезжают пробки.

— Ну нельзя по ней ездить на машинах. Только — на танках! — пишут городским и областным властям самарцы в «Твиттере».

Ямы приличные

У мэрии областной столицы есть понимание по ремонту на 2019 год. Планируется малыми картами отремонтировать участок от Московского шоссе до Чернореченской.

— По оставшемуся участку планов нет, — пишут представители департамента городского хозяйства и экологии в «Твиттере».