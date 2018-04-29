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Путешествия и туризм: Дублин
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Путешествия и туризм: Дублин 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Дублин действительно впечатляет: историей, которая здесь творилась, стариной, которая здесь сохранилась. Веселые рыжеволосые гуляки придают Дублину его немного разухабистую, но вполне дружелюбную атмосферу и очарование этакой «провинциальной столицы». Ощущение усиливается и внешним обликом города — по сравнению с другими европейскими столицами, Дублин не такой уж и большой — а Москвы так и вовсе меньше раз в 20, тут очень мало современных «стеклянных» зданий, которые в последние годы захватывают большие города с пугающей скоростью, много ухоженных парков и садов. Однако, достопримечательностей хватит на стандартный отпуск с лихвой.
Дублин — город-графство в Ирландии, столица страны. Находится в административном графстве Дублин (провинция Ленстер). Расположен на месте впадения реки Лиффи в Дублинский залив Ирландского моря. Самый большой город на острове Ирландия и в республике, занимающий почти 115 км². Главный порт страны на Ирландском море. Основной центр политической, экономической и культурной жизни страны. Население — 506,2 тыс. человек, с пригородами — около 1,8 млн  Письма греческого астронома и картографа Птолемея, возможно, одними из первых сообщают о населённой людьми области, теперь известной как Дублин. Приблизительно в 140 году нашей эры Птолемей упомянул о кельтском поселении, которое назвал Eblana Civitas (Эблана Цивитас). Согласно этим сообщениям, селение уже стояло на месте современного Дублина, хотя сам город и крепостные стены были заложены скандинавами значительно позднее, приблизительно в 841 году.
Так Дублин стал оплотом маленького королевства викингов на острове. Несмотря на то, что они были изгнаны из Дублина в 902 году местными племенами, они всё равно вернулись, но уже в 917 году. Почти через сто лет, в 1014 году, в битве при Клонтарфе, викинги потерпели сокрушительное поражение от кельтского короля Брайена Бору. Короли викингов стали проводить политику союзов и соглашений с местными кельтскими племенами, позволившими им удерживать власть на протяжении более трёх веков.
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