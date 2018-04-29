Китайская полиция нашла майнинг‐ферму с 600 крадущими электричество компьютерами

Полиция китайского муниципалитета Тяньцзинь отреагировала на сигнал местной электросети о необычайно высоком уровне потребления электричества. В итоге правоохранители обнаружили 600 компьютеров, которые использовались для майнинга криптовалюты, в окружении нескольких мощных кондиционеров, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что для города это крупнейший случай кражи электроэнергии за последние годы. Полиция задержала одного подозреваемого, в отношении еще нескольких «фермеров» идет расследование.

В ходе следствия оказалось, что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей электроэнергии был замкнут. В итоге электроэнергия расходовалась неучтенно, что и заметили в энергетической компании.

В полиции заметили, что майнинг биткоинов требует больших энергозатрат. Чтобы легально обеспечить электроэнергией всю ферму, необходимо было бы тратить сотни тысяч юаней в месяц только на оплату электроэнергии.