Сделать мыло и заняться черлидингом: чем заняться на Первомай

Вашему вниманию — несколько мест, которые обязательно стоит посетить в Москве на ближайших майских праздниках

Открытие летнего сезона в парках

Начало летнего сезона отметят на 21 природной территории. Кроме возможности приготовить шашлыки (это можно делать только в установленных мангалах), москвичей и гостей столицы также ждут занятия по ландшафтному дизайну в саду «Эрмитаж» , фехтование в Парке Горького, турпоход в сопровождении пионервожатой в «Сокольниках» и многое другое.

Основные мероприятия запланированы в большинстве парков с 13:00 до 19:00, а в Парке Горького — с 10:00 до 01:00.

Вот ещё несколько необычных мероприятий, которые определенно стоит посетить:

Воронцовский парк

Три уникальных авторских спектакля для детей и взрослых, поставленные молодыми режиссерами, выпускниками ГИТИСа. Кстати, Воронцовский парк будет единственной площадкой в Москве, где выступят кавер-команды, танцующие в стиле K-POP.

Парк Победы на Поклонной горе

Тут появится площадка для выполнения трюков на скейтбордах и велосипедах BMX, где с утра до вечера будут выступать профессиональные спортсмены. Кроме того, все желающие смогут посоревноваться в чирлидинге — виде спорта, сочетающем в себе танцы, гимнастику и акробатику.

Парк «Зарядье»

Здесь можно будет заняться мыловарением или созданием квиллинг-открыток — объемных композиций из скрученных в спиральки узких полосок бумаги. Гости также смогут свалять картину из шерсти и запечатлеть себя на анимированной фотографии. Это эффект облета замедленной камерой неподвижного объекта. Для этого построят специальную фотозону с установленными по кругу фотоаппаратами.

Фестиваль «Московская весна a cappella»

До 9 мая в столице проходит фестиваль «Московская весна a cappella». Выступления будут идти не только на привычных площадках фестивалей «Московских сезонов», но даже на крышах и балконах зданий. Москвичей и туристов каждый день будут ждать десятки концертов, а также блюда от московских рестораторов, широкий выбор сувениров и развлечения для всей семьи: театрализованные представления, творческие мастер-классы по пению и музыке, открытые спортивные тренировки.

Своего рода кульминацией фестиваля станет открытый музыкальный международный конкурс акапельного пения. Исполнители и вокальные коллективы выступят перед миллионами москвичей и туристов.

Участие во всех мероприятиях и посещение всех концертов фестиваля бесплатное.

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