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Москвичам упростили запись на прием к врачу
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Москвичам упростили запись на прием к врачу 

Газета.Ru 1 час назад
В информационных киосках столичных поликлиник установили новое программное обеспечение. Благодаря этому записаться на прием к участковым врачам москвичам теперь значительно проще, передает сайт argumenti.ru.
Для записи необходимо нажать кнопку «Участковый врач» на экране устройства. Раньше пациентам предлагали выбирать из нескольких вариантов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики», «Педиатр участковый».
Кроме того, киоски стали работать быстрее, благодаря новому программному обеспечению. Рядом с устройствами в поликлиниках дежурят администраторы, которые помогут оформить и получить талон на прием, если у пациентов возникнут сложности.
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