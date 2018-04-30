Москвичам упростили запись на прием к врачу

В информационных киосках столичных поликлиник установили новое программное обеспечение. Благодаря этому записаться на прием к участковым врачам москвичам теперь значительно проще, передает сайт argumenti.ru.

Для записи необходимо нажать кнопку «Участковый врач» на экране устройства. Раньше пациентам предлагали выбирать из нескольких вариантов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики», «Педиатр участковый».

Кроме того, киоски стали работать быстрее, благодаря новому программному обеспечению. Рядом с устройствами в поликлиниках дежурят администраторы, которые помогут оформить и получить талон на прием, если у пациентов возникнут сложности.