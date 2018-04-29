Москвичам стало проще попасть к врачу

В информационных киосках столичных поликлиник установили новое программное обеспечение, сообщает телеканал «360».

Благодаря этому записаться на прием к участковым врачам москвичам теперь значительно проще, сообщил официальный сайт мэра и правительства города.

Для записи нужно нажать кнопку «Участковый врач», расположенную на экране устройства. Раньше пациентам приходилось выбирать из нескольких вариантов — «Терапевт участковый», «Врач общей практики», «Педиатр участковый», — теперь пункт всего один.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, многие москвичи и так прекрасно справляются с инфоматами: консультации им не требуются.

"Но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки", — добавил Хрипун.

После обновления ПО, помимо прочего, киоски стали работать быстрее.