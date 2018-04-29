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Москвичам стало проще попасть к врачу
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Москвичам стало проще попасть к врачу 

Газета.Ru 1 час назад
В информационных киосках столичных поликлиник установили новое программное обеспечение, сообщает телеканал «360».
Благодаря этому записаться на прием к участковым врачам москвичам теперь значительно проще, сообщил официальный сайт мэра и правительства города.
Для записи нужно нажать кнопку «Участковый врач», расположенную на экране устройства. Раньше пациентам приходилось выбирать из нескольких вариантов — «Терапевт участковый», «Врач общей практики», «Педиатр участковый», — теперь пункт всего один.
По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, многие москвичи и так прекрасно справляются с инфоматами: консультации им не требуются.
"Но, чтобы избежать затруднений при записи к своему участковому врачу, эту процедуру свели буквально к нажатию одной кнопки", — добавил Хрипун.
После обновления ПО, помимо прочего, киоски стали работать быстрее.
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