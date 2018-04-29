Первомайское шествие профсоюзов в Москве соберет 120 тысяч человек 

Не менее 120 тыс. человек присоединятся к первомайскому шествию профсоюзов в столице РФ, передает НСН.
Об этом сообщил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. По его словам, разрешение от московских властей на такое число участников уже получено.
В целом по стране в первомайских профсоюзных акциях — шествиях и митингах — примут участие не менее 2,7 млн человек. Такую предварительную оценку озвучил глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков. В преддверии Дня труда напомнил, что с 1 мая МРОТ достигнет прожиточного минимума — 11163 рубля.
При этом Конституционный суд РФ ранее постановил, что в состав МРОТ не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты. По словам Шмакова, теперь профсоюзам необходимо проконтролировать выполнение этих решений.