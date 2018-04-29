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ЦИК Черногории объявил окончательные результаты выборов президента
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ЦИК Черногории объявил окончательные результаты выборов президента 

ТАСС 2 часа назад
БЕЛГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Главная избирательная комиссия Черногории (ГИК) обнародовала в воскресенье окончательные результаты выборов президента страны, состоявшихся 15 апреля. Однако, как было сообщено на специальной пресс-конференции, результаты выборов были приняты декларативно, без установленного процедурой голосования членов ГИК.
Сообщается, что на выборах президента страны победил экс-премьер и экс-президент, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Он получил поддержку свыше 180 тыс. человек или 53,9% избирателей, его ближайший соперник Младен Боянич, представляющий сразу несколько оппозиционных партий, набрал 33,40%. На третьем месте — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович с показателем 8,20%, на четвертом — лидер партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич, за него проголосовали 2,81%. Лидер бошняцкой Партии справедливости и примирения Хазбия Калач набрал 0,8%, предприниматель Василие Миличкович — 0,48%, кандидат «Сербской коалиции» Добрило Дедеич — 0,41%.
Члены ГИК от оппозиции объявили о «правовом насилии» главы избиркома Будимира Шарановича, который после многочасового заседания избиркома так и не смог добиться поддержки оппозиционных представителей ГИК, поэтому утвердил результаты декларативно, без голосования. Ранее кандидат от объединенной черногорской оппозиции Младен Боянич заявил, что прошедшие в стране в середине апреля президентские выборы не могут быть признаны действительными из-за массовых нарушений и использования административного ресурса.
Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. Джуканович, который пять раз занимал пост премьера (1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016), а также был президентом страны с 1998-го по 2002 год, станет во главе страны в седьмой раз. Общий срок его правления к концу нового президентского мандата составит 32 года, что вплотную приблизит его к рекорду на вершине власти лидера Зимбабве Роберта Мугабе, который руководил страной 40 лет. Учитывая тот факт, что избранному президенту Черногории всего 56 лет, он может стать и абсолютным рекордсменом в этой категории.
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