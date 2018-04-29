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Нетаньяху: стремление Ирана обрести ядерное оружие является основной угрозой миру
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Нетаньяху: стремление Ирана обрести ядерное оружие является основной угрозой миру 

ТАСС 41 минуту назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апреля. /ТАСС/. Стремление Ирана обзавестись ядерным оружием представляет собой основную угрозу Израилю, США и всему миру. Такое мнение высказал в воскресенье на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Величайшую угрозу миру — нашим двум странам и всем остальным — представляет слияние воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обзавестись атомным оружием", — сказал премьер.
"Иран должен быть остановлен, его стремление к атомной бомбе должно быть остановлено, его агрессия должна быть остановлена", — продолжил Нетаньяху, отметив, что Израиль и США «привержены тому, чтобы сделать это (остановить Иран) вместе».
Трансляцию совместной пресс-конференции премьера и госсекретаря осуществляло израильское телевидение. Помпео прибыл в воскресенье в Израиль из Саудовской Аравии, следующей остановкой его первого международного турне в качестве главы американской дипломатии является Иордания.
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