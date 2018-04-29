Как Алексей стал Тишайшим царём

Алексей Михайлович Романов , прозванный Тишайшим, воспринимается как «не совсем удачный царь», а прозвище его интерпретируют чаще, как признак слабохарактерности и отстранённости от политики. Однако великие дела делаются в тишине.

При этом критики самодержца указывают на бунты соляной и медный, которые случились в период его правления, на начало церковного раскола и отделение старообрядцев с последующим на них гонением.

Затяжные войны с не особо внятными результатами с княжеством Литовским и Швецией также часто становятся предметом критики. Ну, и увлечение царя псовой и соколиной охотой, когда в стране неспокойно — также дополняют этот портрет.

Но такое мнение несколько поверхностно, и на самом деле, все было намного сложнее и с прозвищем и с политикой. Поскольку если смотреть на итоги правления Алексея Михайловича, то оказывается, что это прозвище он получил в силу своего понимания о том, что великие дела делаются в тишине. Собственно, это действительно был характерный стиль его царствования.

Автор Соборного уложения

Алесей Михайлович стал русским царем в 16 лет, современники действительно отзывались о нем как о тихом и добром человеке, искренне и глубоко верующем. В начале царствования он полагался на советы своего воспитателя боярина Бориса Ивановича Морозова . Однако после неудачного ввода повышенной пошлины на соль и соляного бунта стал все более самостоятельной фигурой.

После этого самого соляного бунта Тишайший проявил себя как системный политик и законотворец. В 1649 году под руководством Алексея Михайловича было разработано Соборное уложение, которое стало основной законодательной базой для России на последующие 200 лет. Это законодательство было по-своему уникальным, фактически оно кодифицировало и систематизировало все законы России, внося юридическую ясность и давая возможность адекватной правоприменительной практики.

При этом Тишайший царь использовал для разработки Уложения и польско-литовские, и венецианские, и византийские разработки, сочетая их с исконно русскими правовыми традициями. В политике этого царя наметилось некоторое западничество, но и оно было тихим и неспешным, а не резким и публичным, как у его сына, первого российского императора, Петра Великого.

Алексей Михайлович заимствовал от Запада только то, что считал по-настоящему полезным, и с нововведениями не торопился, стараясь не разрушать традиционный русский уклад.

Реформатор армии

Эти заимствования отразились и в реформе армии, которая к тому моменту уже назрела. В 1648 году в состав царской армии были введены рейтарские, гусарские и солдатские полки. Что касается рейтар, то это был первый опыт настолько обширного использования иностранных наемников.

В итоге эта реформа позволила победить Великое княжество Литовское, и в 1657 году заключить Андрусовское перемирие. И здесь снова Алексей Михайлович поступил как прозорливый дипломат. Он лишь вернул земли, отторгнутые от России в Смутное время, отдав полякам все новейшие завоевания. В итоге Россия все равно увеличила свои территории, в том числе получив и часть Украины . И при этом «не обидев» Речь Пополотую, царь привел к сближению двух государств в борьбе с Османской Империей.

Эпоха Алексея Михайловича

Здесь, опять же, важно помнить о контексте эпохи. Все эти реформы и государственное строительство с собирательством земель проходили в то время, когда страна только оправлялась от тяжелейших последствий смутного времени, чуть не уничтоживших Русское царство.

Внутренние неурядицы также случались регулярно. Здесь и восстание Степана Разина , и эпидемия чумы 1654-1655 года, и постоянная гражданская война на Украине. А также «добрые западные соседи» которые старались получить от этих российских неурядиц прямую выгоду, да еще и Османская империя, которая тоже жила экспансией.

Но даже в этих условиях Тишайший царь продолжал медленно, но верно восстанавливать и развивать с расширением территорий государство.

Первое парусное судно

Кстати, именно Алексея Михайловича можно считать прародителем русского флота. Именно он приказал построить первое парусное, западного образца, судно «Орел». Историки сходятся на том, что этот проект был только началом для создания полноценного русского флота.

Что характерно, по ряду версий впервые российский триколор, который является российским флагом сейчас, был поднят на «Орле». Потомки Алексея Михайловича создание этого корабля, хоть впоследствии и уничтоженного, оценили по достоинству. Фигурка корабля на шпиле Адмиралтейства в Петербурге — это скорее всего, именно фигурка «Орла». Алексею Михайловичу просто не хватило времени и не достало возможностей для продолжения флотостроительства. Развивать идеи пришлось уже Петру Алексеевичу Романову

Непростая соколиная охота

Что же касается соколиной охоты, то здесь тоже не все так просто. Да, действительно, это была одна из любимых царских забав. Но курировал вопросы этой охоты Приказ тайных дел. Новое подразделение в русском государстве, основные задачи которого заключались в разведке и контрразведке.

И в этом контексте, содержание царских ястребов и кречетов выглядит как очень умелое прикрытие, а не как «бесполезная причуда» царя. Кстати, любопытная деталь: непосредственно Алексей Михайлович был автором и разработчиком некоторых шифров, которые использовались в разведывательно-дипломатической переписке Тайного приказа.

Конечно, правление этого монарха не было безоблачным, и не всегда его решения имели успех. Но тихая, методичная работа Тишайшего царя создала тот фундамент, благодаря которому и стали возможными уже «громкие» реформы Петра Великого, а Русское Царство превратилось в Российскую Империю.