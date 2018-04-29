Выборы в Совет депутатов городского округа Ликино‐Дулево завершились

В 20:00 закрылись все избирательные участки.

В районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) сообщили, что явка на выборы, по данным на 18:00, составила 18%. В ТИК также рассказали, что работали участковое комиссии без нареканий. Также на выборах здесь впервые использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Отмечают, что опыт прошел успешно.

работали 67 избирательных участков. На каждом из них дежурили сотрудники полиции и по несколько человек наблюдателей — это общественники и представители политических партий. Сообщается, что очередей не было. 29 апреля в 22:00 по московскому времени будут известны первые предварительные итоги.