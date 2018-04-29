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Выборы в Совет депутатов городского округа Ликино‐Дулево завершились
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Выборы в Совет депутатов городского округа Ликино‐Дулево завершились 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
В 20:00 закрылись все избирательные участки.
В районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) сообщили, что явка на выборы, по данным на 18:00, составила 18%. В ТИК также рассказали, что работали участковое комиссии без нареканий. Также на выборах здесь впервые использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Отмечают, что опыт прошел успешно.
Ликино-Дулево
работали 67 избирательных участков. На каждом из них дежурили сотрудники полиции и по несколько человек наблюдателей — это общественники и представители политических партий. Сообщается, что очередей не было. 29 апреля в 22:00 по московскому времени будут известны первые предварительные итоги.
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