Блок Меркель сравнили с капризными детьми

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель тормозит работу сформированной правящей коалиции. Такое мнение высказал в интервью консорциуму RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.

Выдержки из интервью публикует на своем сайте Hannoversche Allgemeine Zeitung. СДПГ, как уже не раз бывало, является младшим партнером в нынешней «большой коалиции» Меркель.

По словам Клингбайля, ХДС и ХСС во многих вопросах «ведут себя как капризные дети». Поэтому важно через два года проверить, как много положений коалиционного договора были реализованы, считает он. У граждан ФРГ, по его словам, нет времени на игрушки во власть или тактику затягивания.