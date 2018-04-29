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Блок Меркель сравнили с капризными детьми
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Блок Меркель сравнили с капризными детьми 

Вести.Ru 32 минуты назад
Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель тормозит работу сформированной правящей коалиции. Такое мнение высказал в интервью консорциуму RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль.
Выдержки из интервью публикует на своем сайте Hannoversche Allgemeine Zeitung. СДПГ, как уже не раз бывало, является младшим партнером в нынешней «большой коалиции» Меркель.
По словам Клингбайля, ХДС и ХСС во многих вопросах «ведут себя как капризные дети». Поэтому важно через два года проверить, как много положений коалиционного договора были реализованы, считает он. У граждан ФРГ, по его словам, нет времени на игрушки во власть или тактику затягивания.
Клингбайль также считает, что блоку Меркель не помешал бы более дружественный курс в отношении Евросоюза. Было бы полезно и быть более открытым для идей реформирования ЕС, высказанных французским президентом Эммануэлем Макроном. Евросоюзу, по мнению генсека СДПГ, следует «распрощаться с диктатом жесткой экономии и больше инвестировать». Свою роль в этом могла бы сыграть и Германия, и сама выиграв от стабильности в Европе.
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