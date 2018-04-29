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Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран
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Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воодушевлен готовностью США возглавить и поддержать широкую кампанию против ядерных амбиций и региональной экспансии Ирана, которую он назвал «величайшей угрозой миру».
Нетаньяху встретился в воскресенье в Тель-Авиве с новым госсекретарем США Майком Помпео, который заявил о наличии у американской администрации «всеобъемлющей иранской стратегии», которая учитывает не только атомный проект Тегерана, но и «неядерные» угрозы с его стороны, включая военное присутствие в Сирии.
"Иран должен быть остановлен, необходимо остановить его стремление к атомной бомбе, необходимо остановить его агрессию. Мы настроены сделать это вместе. Я в очередной раз очень воодушевлен твердой поддержкой, которую США оказывают Израилю и этой общей кампании, которая предполагает участие многих других стран", — сказал Нетаньяху, выступая с заявлением после переговоров.
"На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обрести атомное оружие", — добавил он.
Трамп грозит ужесточить или, если это не удастся, аннулировать атомную сделку, которую в 2015 году заключили с Ираном шесть великих держав, в том числе США при предыдущем президенте Бараке Обаме.
Помпео в Тель-Авиве сообщил, что в рамках «всеобъемлющей стратегии» американская администрация вместе со своими союзниками собирается также заняться «неядерными» угрозами со стороны Ирана — его ракетными программами, поддержкой движения "Хезболлах" в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене, размещением тысяч боевиков-шиитов в Сирии.
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