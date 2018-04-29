Нетаньяху: Израиль и США намерены вместе остановить Иран

Нетаньяху встретился в воскресенье в Тель-Авиве с новым госсекретарем США Майком Помпео, который заявил о наличии у американской администрации «всеобъемлющей иранской стратегии», которая учитывает не только атомный проект Тегерана , но и «неядерные» угрозы с его стороны, включая военное присутствие в Сирии

"Иран должен быть остановлен, необходимо остановить его стремление к атомной бомбе, необходимо остановить его агрессию. Мы настроены сделать это вместе. Я в очередной раз очень воодушевлен твердой поддержкой, которую США оказывают Израилю и этой общей кампании, которая предполагает участие многих других стран", — сказал Нетаньяху, выступая с заявлением после переговоров.

"На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обрести атомное оружие", — добавил он.

Трамп грозит ужесточить или, если это не удастся, аннулировать атомную сделку, которую в 2015 году заключили с Ираном шесть великих держав, в том числе США при предыдущем президенте Бараке Обаме