Первая сексуальная революция, мир Корей и «Спартак» тоже плачет: программа «Вместе» за 29 апреля

Спасти Армению от кровопролития. Серж Саргсян подал в отставку. Внеочередные выборы премьер-министра назначены на 1 мая. Есть шанс, что выход из политического кризиса будет найден. Если стороны будут сохранять спокойствие и уважение к закону.

25 лет назад, в апреле 1993 года россияне на референдуме проголосовал за конституционную реформу. Но Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым мнение народа проигнорировал. Те, кто называли себя народными избранниками, проиграли референдум и попытались повести страну к гражданской войне, с каждым днем поднимая градус политического противостояния. Так референдум отправил Советы на кладбище истории.

Первомай по-прежнему жив. В наше время он утратил идеологический смысл, но привычка собираться на маевки, т. е. выезжать за город на шашлыки, осталась. Широкомасштабные шествия появились сразу после победы Октября и окончательно оформились в 1930-е. Парады физкультурников, мажорная музыка и многотысячные колонны демонстрантов в столицах всех республик Союза. Веселая карнавальная стихия.

Накануне майских праздников белорусский лидер обратился с Посланием к народу и парламенту. Александр Лукашенко перечислил свои важные принципы. «Белорусов шпынять нельзя», «лимит революций исчерпан» и «зачем ломать страну под личность».

Азербайджане недавно пошли президентские выборы. Убедительную победу вновь одержал действующий президент Ильхам Алиев . Именно политическая выдержка и экономическая стабильность — залог его успеха.

Обе Кореи объявили конец перемирия, чтобы заключить мирный договор спустя почти 70 лет после начала войны, которая формально все еще идет. Лидеры Севера и Юга пожали друг другу руки. Выходит, Ким Чен Ын действует, не дожидаясь, переговоров с Трампом. «Блистательный товарищ» дал миру дипломатический урок.

Сирия по-прежнему — яблоко раздора. США и их союзники строго следуют в своем форватере — «обвинять, бомбить, не верить». Сначала Дамаск , а потом и Россию , они обвинили в химатаке в сирийской провинции Дума . Потом провели «маленькую победоносную войну», не дожидаясь никаких результатов расследования международных организаций. Теперь Штаты игнорируют всякие аргументы, даже самые железные.

«Ложечки нашлись, а осадочек остался». Эта фразой из известного анекдота вполне можно описать историю с тотальной войной ВАДА против российских спортсменов. Но вот незадача — у главного информатора этого чудесного репрессивного органа Григория Родченкова что-то с памятью стало. Он вдруг начал путаться в показаниях. Случилось это в Спортивном арбитражном суде (CAS). Суть очень проста — речь идет о больших деньгах.

Московский футбольный клуб «Спартак» , народная команда. На поле бегают одни миллионеры. Казалось, до таких высот мало кто может дотянуться. Но футболисты из районного центра Тосно Ленинградской области , смогли и выбили «красно-белых» из Кубка России. Хотя денег у тосненцев, можно сказать, нет вовсе. Бюджет 9 миллионов долларов — по футбольным меркам это мало. У «Спартака» — больше 13 таких бюджетов. Итальянская «Рома» могла бы проспонсировать 22 команды уровня «Тосно», а «Ливерпуль» — 49. И тем не менее, маленькая, но гордая команда доказала, что деньги решают не все.

Мир моды взорвала фотография на обложке британского Vogue. Там впервые появилась модель в хиджабе, 20-летняя Халима Аден из Кении . Исламские девушки полюбили подиум. Так что же такое модная исламизация?

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