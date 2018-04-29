«Радио Свобода» выдало фейк со ссылкой на несуществующий выпуск «Вестей недели»

Если задуматься, то западники, утверждающие, что химатака в сирийской Думе все же была, что ракетный удар по Сирии якобы в наказание за мнимую химатаку справедлив, что сбитые ракеты это не их ракеты и живые свидетели-сирийцы всего этого грандиозного обмана — это лишь маскарад, западники, которые все это талдычат, совершают по сути большой грех, нарушая девятую заповедь: не лжесвидетельствуй.

И это так духовно мелко, чем они занимаются. Да не то что мелко — ничтожно! И сейчас им приходится лжесвидетельствовать еще больше, дабы хоть ложью оправдать свою ракетную атаку по Сирии. Нам в России это столь противно и столь духовно неприемлемо, что вызывает к падшим даже некоторую жалость.

На ресурсе американского агентства Bloomberg появилась статья о том, сколь отстало от современного мира православие и сколь несовместимо оно с динамичным капитализмом. В определенном смысле — да, отстало. Несправедливость, ложь, безжалостность к людям, сколь бы все современным это ни считалось, для нас не приемлемо.

Для них же неприемлемо то, что мы говорим, и то, что мы показываем. Поэтому-то зажимают на Западе RT и Sputnik , поэтому «Вести недели» пытаются дискредитировать. Но опять же — ложью.

Американский ресурс "Радио Свобода" отметился по результатам репортажа «Вестей недели», где военкор ВГТРК Евгений Поддубный представил 11-летнего мальчика-сирийца Хасана Диаба , который стал невольным участником постановочных съемок о мнимой химатаке под Дамаском . Заголовок — " Киселёв в мире фейков. Что не так с телесюжетами о химической атаке в Думе?" Тут же — ссылка на программу Дмитрия Киселёва от 9 апреля. Не было у нас программы 9 апреля. Фото вообще прошлогоднее. Уж очень им неудобен мальчик по имени Хасан Диаб. Так «Свобода» говорит, что теперь русские мальчика запугали и заставили говорить, как им надо.

Чушь какая-то! Но главное ведь даже не то, что мальчик рассказывает, а то, что он как жертва химатаки почему-то здоров. И это видно невооруженным взглядом. Да и ни одного погибшего от псевдохиматаки так найти и не удалось. Даже ни одного имени ни одной жертвы никто не назвать не может. Даже и врачи таких не знают. Но для «Свободы» это не имеет значения.