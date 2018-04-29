С кровью и выстрелами: 25 лет референдуму о доверии Ельцину

Двадцать пять лет назад, в апреле 1993-го народ России на референдуме проголосовал за конституционную реформу. Но Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым мнение народа проигнорировал. Те, кто называли себя народными избранниками, проиграли референдум и вели Россию к гражданской войне, с каждым днем поднимая градус политического противостояния. О юбилее референдума, который отправил Советы на кладбище истории, корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова . Танки у белого дома — то был финал. Финал противостояния, которое началось задолго до кровавых событий. С одной стороны депутаты Верховного Совета, с другой стороны команда президента Ельцина. Сейчас спустя 25 лет никто из участников тех событий и не помнит конкретного момента, с чего началась конфронтация. Но в 1993 году в России было нервно: страна переживала глубокий политический кризис.

«Получилось примерно как в 17 году. Вот они Советы, вот оно Временное правительство. Причем у Советов власть огромная. Все подчинялись Советам вплоть до поселковых. А президенту нечем руководить, нет никакой ветки: президент есть, указы его есть, но никто их не исполняет», — рассказал первый заместитель председателя Совета министров РФ 1992-1993 гг Владимир Шумейко

Руслан Хасбулатов был главным среди депутатов. Сейчас рассказывает студентам, как часто упрекал Ельцина за политику «шоковой терапии». Например, уговаривал не проводить либерализацию цен. Но продукты все равно подорожали. Сразу в 26 раз. «Мы договаривались, что по всем экономическим вопросам он будет советоваться со мной. Я тогда уже известным экономистом был. Но он вдруг назначил каких-то людей, и все пошло в разнос с этого момента. И он сразу восстановил против себя и парламент, и общество», — рассказал председатель Верховного совета 1991-1993 гг Руслан Хасбулатов.

На пост главы правительства Президент предлагает кандидатуру реформатора Гайдара . Верховный Совет голосует против. Тогда Ельцин возлагает полномочия главы правительства на себя, а Егора Гайдара назначает своим первым заместителем. Масла в огонь подливает Александр Руцкой , казалось бы, свой из правительства. Он называет кабинет Гайдара «мальчиками в розовых штанишках» и грозит «чемоданами компромата» против команды президента.

Вице-президент Руцкой огласил в парламенте факты коррупции и заявил о том, что в отставку не уйдет. Потом правда, сам Руцкой попадет под следствие: якобы с его помощью швейцарской трастовой фирме перевели 3 млн долларов. Но это будет потом. А пока, весной 93-го, Руцкой на коне. Он, первый и единственный в истории России вице-президент, осудил указ Ельцина «Об особом режиме управления страной» и примкнул к парламенту, которому не удалась попытка импичмента.

«Я говорил: «Зачем вам нужно, ведь начнется вот это противостояние. Одни за вас, другие за меня. Схватки начнутся. Престанут работать». Он: «Нет, мне важно мнение народа», — поделился Хасбулатов.

После реформ Гайдара народ в нищете. Депутаты давят на это, собирают митинги. Это ровно половина россиян. Другим надоела демогогия верховного совета, они поддерживают новый курс. За президента агитировали знаменитым слоганом «Да-Да-Нет-Да». «Да — Ельцину , да — его реформам, нет — его переизбранию, да — перевыборам депутатов, но получилось — да, да, нет, нет», — поделился первый заместитель председателя Совета министров РФ 1992-1993 гг Владимир Шумейко. «Так как он не был юридически оформлен, то референдум был как соцопрос. Это был первый удар. Когда воля людей оказалась большим пшиком», — сказал руководитель администрации президента РФ 1993-1994 гг Сергей Филатов. Референдум выиграл Ельцин, пусть и с небольшим перевесом. Его экономическую политику поддержали 53% россиян. Верховный Совет и опальный Руцкой результаты референдума не приняли. Двоевластие крепнет. Ельцин с Хасбулатовым уже даже не разговаривают. Только через посредников. Все чаще с экранов. Депутаты хотят оставить себе советское народовластие ушедшей в прошлое РСФСР, Борису Ельцину для проведения реформ нужна сильная президентская республика — Российская Федерация. И спустя пять месяцев после референдума прогремел указ 1400: «Сегодня прерываются функции народных депутатов и Верховного совета. Высшим органом становится двухпалатный парламент, выборы назначены на 11-12 декабря».

Депутаты закрылись в Белом доме: десять дней без воды и света заседали при свечах. А 2 октября поддержал беспорядки «Трудовой России» Анпилова. Во главе вооруженной толпы встали председатель Верховного совета и вице-президент РСФСР.

Эдди Опп — лучший фоторепортер 90-х, лауреат премии «Золотой глаз России». Его глаза тогда видели, как стреляли снайперы из окон Белого дома, как дрались на Смоленской площади. «На одной стороне ОМОНовцы, на другой оппозиция. Я сейчас смотрю на эту фотографию и понимаю, как это было опасно. Снайперы стреляли из верхних этажей, и в те 20 секунд, когда я выскочил, чтобы сделать кадр, они не стреляли», — рассказал Эдди Опп.

В те дни погибли больше ста человек. Окна кабинета председателя Совета национальностей Верховного совета Рамазана Абдулатипова тогда тоже обстреляли.

«Ужасная картина, не потому что стреляли, после каждого выстрела на мосту стояла масса людей, которая аплодировала. Вот это меня больше всего удивило. Это был позор, трагедия, кто бы как не хорохорился, это позор политиков. Так работать нельзя», — прокомментировал Абдулатипов.

Именно Абдулатипова Верховный совет отправил на переговоры с президентом, а потом его же обвинили в предательстве. Не понравилось подписанное соглашение.

«Достаточно компромиссный вариант, я не мог подписать в пользу Хасбулатова или в пользу Ельцина. Это был мировоззренческий конфликт и вел автоматически к гражданской войне. Само общество было расколото по частям», — рассказал Абдулатипов.

Двенадцатого декабря, в день голосования за новую конституцию, Хасбулатов и его сподвижники сидели в тюрьме. Потом их выпустили. Руцкой даже вернулся во власть — губернатором Курской области . Но Верховного Совета уже не существовало. На смену ему, как и обещал Ельцин, пришли две палаты. Верхнюю возглавил Владимир Шумейко.

Госстрой был обыкновенной конторой. Был покрашен в мрачные черные краски. Надо было что-то делать. Трибуну поставили, и надо было обозначить, что это российский парламент. И мне на день рождения подарили блюдо бронзовое, а там герб. И мы его повесили», — поделился Шумейко.

Так, с кровью и выстрелами из танков, ушла в прошлое РСФСР. На ее обломках зарождалась Российская Федерация.

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