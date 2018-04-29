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Кинотеатр «Синема парк» в Волгограде открылся после прокурорской проверки
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Кинотеатр «Синема парк» в Волгограде открылся после прокурорской проверки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Кинотеатр «Синема парк», первым не сдавший тест на «Зимнюю вишню», вернулся к работе.
— Мы провели профилактику, чтобы сделать посещение кинотеатра еще более комфортным и безопасным, — отчитались представители «Синема парк». — Вчера мы открыли первые залы и работали в ограниченном режиме. Сегодня запреты на работу сняты окончательно.
В начале апреля прокуратура вместе с сотрудниками МЧС по следам трагедии в «Зимней вишне» проверила торговый комплекс ТРК «Европа Сити Молл». По словам ревизоров, в кинотеатре на четвертом этаже не работала система автоматической противопожарной защиты. Далеким от идеала был и уровень звукового оповещения. Проверяющим не понравились раздвижные шторы на эвакуационных выходах, которые преграждали путь горожанам. 10 апреля по решению Центрального районного суда кинотеатр в ТРК «Европа Сити Молл» закрыли до устранения всех нарушений.
Вслед за развлекательным комплексом проверку не прошли кинотеатр «Киномакс», торгово-развлекательный центр «Семь звезд», центры «Зеленое кольцо», «Советский». Судебные приставы опечатали рынок «Китай город», комплекс детских развлечений «Киндер МОЛЛ» и офисный центр SVL в Центральном районе.
На этой неделе вернуться к работе хотели и сотрудники бывшего «Диаманта на Тракторном». Попытки владельца убедить суд в том, что в здании устранены нарушения противопожарной безопасности, закончились неудачей.
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