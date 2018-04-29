Восемь узловых городов СУАР совместно создали Ассоциацию международных сухопутных портов Шелкового пути

Урумчи, 29 апреля / Синьхуа / — Восемь расширяющих связи с внешним миром узловых городов Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР/, включая Урумчи, Кашгар, Хоргос и Алашанькоу, вчера совместно учредили здесь Ассоциацию международных сухопутных портов Шелкового пути с целью укрепления сотрудничества сторон в политике, торговле, логистике, индустрии и других областях, совместного строительства системы сухопутных портов в СУАР.

Основные города СУАР, имеющие погранпереходы и являющиеся логистическими узлами, включая Кашгар, Куйтунь, Хоргос, Чанцзи, Алашанькоу, Корла, Аксу, а также зону экономико-технологического развития Урумчи, 28 апреля подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по строительству системы международных сухопутных портов в СУАР.

В соответствии с данным соглашением, эти восемь городов будут за счет международного сухопутного порта Урумчи и других систем логистических путей укреплять сотрудничество между сторонами в области транспортно-коммуникационной взаимосвязанности; за счет логистического центра железнодорожных рейсов Китай-Центральная Азия и Китай-Европа в Урумчи предоставлять импортируемым и экспортируемым СУАР товарам «выход к морю» и носители для внешней торговли. —0—