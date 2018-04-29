Участники научной конференции обсудили христианское просвещение в России 

28 апреля 2018 в Москве завершилась Международная научная конференция «Три века христианского просвещения в России: становление русского европеизма (от петровских реформ к неорелигиозному Ренессансу XX века).
В конференции приняли участие учёные из России, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Эстонии. За несколько дней работы гости и участники конференции обсудили различные формы христианского просвещения, сложившиеся в истории русской культуры, их связь с взаимодействием культурных миров России и Европы на большом временном промежутке — от истоков христианского просвещения в допетровской России до творчества таких наследников религиозного Ренессанса начала XX века, как философа Николая Зернова, проповедников и богословов — протоиерея Александра Меня и протопресвитера Александра Шмемана. На одной из секций, посвящённой русскому европеизму и христианскому просвещению, выступили представители богословского факультета Свято-Тихоновского университета. Доктор церковной истории, профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ Наталья Сухова рассказала о трудах российских духовных академий по переводу и изучению святоотеческого наследия в 1840-1910-х гг. Автор указала на вклад, сделанный академиями на протяжении этого периода не только в перевод и изучение святоотеческого наследия, но и в становление и развитие патрологии как науки и учебной дисциплины. — Особо отмечу, что в наши дни достижения дореволюционной русской патрологической науки недооцениваются, в то время как духовными академиями был переведен на русский язык и изданазначительный корпус святоотеческих творений, выработана система их перевода и издания, намечены перспективы дальнейшей переводческой деятельности, — подчеркнула Наталья Сухова. — Не менее значимы и исследовательские достижения русской духовной школы XIX — начала XX в. : некоторые из представленных в те годы работ, посвященных конкретным святым отцам и их наследию, не потеряли актуальности и сегодня. Доклад доктора философских наук, заведующего кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры ПСТГУ Константина Антонова назывался — „Идея университета у князя Сергея Николаевича Трубецкого“. Учёный рассмотрел философские основания концепции университета, предложенной Трубецким в своих публицистических выступлениях конца XIX — начала XX века, а также его обоснование принципов университетской автономии и корпоративности. Обратив внимание на схожесть этих идей Трубецкого с предложенной Николаем Гротом концепцией философского журнала, автор связал их с намеченной Трубецким идеей „соборности сознания“, концепциями „цельного знания“ и „всеединства“, разработанным Владимиром Соловьевым. По мнению Константина Антонова, необходимо „вписать“ концепцию университета, представленную Сергеем Трубецким, в контекст европейских, прежде всего, немецких дискуссий по этому вопросу. В свою очередь первый в России кандидат наук по теологии, доктор богословия, декан богословского факультета ПСТГУ протоиерей Павел Хондзинский выступил с докладом „Архимандрит Феодор Бухарев: христианская цивилизация и ли цивилизованное христианство“. Отец Павел остановился на разборе сборника статей архимандрита Феодора „О христианстве в отношении к современности“ и указал на неоднозначность богословских идей, проведение которых в жизнь казалось автору сборника необходимым условием осуществления всемирной миссии русской Церкви.
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