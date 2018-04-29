Юнармейский фестиваль военно-прикладных испытаний «Гренадеры Кубинки — 2018» прошел в подмосковном парке «Патриот», ребята соревновались в сборке/разборке автомата, преодолении препятствий и других дисциплинах, а также посетили музеи парка, сообщается на сайте министерства обороны России.
«На территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот» прошел региональный юнармейский фестиваль военно-прикладных испытаний «Гренадеры Кубинки — 2018». В этом году мероприятие приурочено к столетию создания рабоче-крестьянской Красной Армии», — отмечается в сообщении.
Официальное открытие фестиваля традиционно началось со вступления молодых ребят в ряды юнармейцев. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны, руководители юнармейского движения Одинцовского района и гости фестиваля.
«Основная программа фестиваля проходила на территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот». Команды показали высокие спортивные и тактические результаты, пройдя несколько тематических этапов: сборка/разборка автомата, разряжение и снаряжение магазина автомата, преодоление препятствий, выполнение норматива 4А РХБЗ и другие тематические задачи», — добавляется в сообщении.
После этого юнармейцы отправились на экскурсию по объектам парка «Патриот»: они посетили музейную площадку с военной техникой и Партизанскую деревню. После экскурсии представители командования министерства обороны России прочитали юнармейцам несколько тематических лекций.
Организаторами мероприятия выступили региональное отделение общероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» и отдел физкультурно-массовой работы с населением администрации городского поселения Кубинка совместно с Главным управлением по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ.