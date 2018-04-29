В парке «Патриот» прошел фестиваль «Гренадеры Кубинки — 2018»

Юнармейский фестиваль военно-прикладных испытаний «Гренадеры Кубинки — 2018» прошел в подмосковном парке «Патриот», ребята соревновались в сборке/разборке автомата, преодолении препятствий и других дисциплинах, а также посетили музеи парка, сообщается на сайте министерства обороны России.

«На территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот» прошел региональный юнармейский фестиваль военно-прикладных испытаний «Гренадеры Кубинки — 2018». В этом году мероприятие приурочено к столетию создания рабоче-крестьянской Красной Армии», — отмечается в сообщении.

Официальное открытие фестиваля традиционно началось со вступления молодых ребят в ряды юнармейцев. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны, руководители юнармейского движения Одинцовского района и гости фестиваля.

«Основная программа фестиваля проходила на территории Центра военно-тактических игр парка «Патриот». Команды показали высокие спортивные и тактические результаты, пройдя несколько тематических этапов: сборка/разборка автомата, разряжение и снаряжение магазина автомата, преодоление препятствий, выполнение норматива 4А РХБЗ и другие тематические задачи», — добавляется в сообщении.

После этого юнармейцы отправились на экскурсию по объектам парка «Патриот»: они посетили музейную площадку с военной техникой и Партизанскую деревню. После экскурсии представители командования министерства обороны России прочитали юнармейцам несколько тематических лекций.