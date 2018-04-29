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Лукерья Ильяшенко высказалась о Параде Победы
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Лукерья Ильяшенко высказалась о Параде Победы 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В столице начались традиционные репетиции торжественных мероприятий в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.
Несмотря на зрелищность, парад представляет определенную сложность для москвичей, передвигающихся на личном транспорте. Лукерья Ильяшенко не стала исключением.
Актриса заметила, что уже 21 год живет в столице, но так ни разу и не была на параде 9 мая. Несправедливым Лукерье показалось то, что в пробках в честь этого события она стоит ежегодно.
Подписчики заметили: «В Москве и без этого каждый день пробки, раз в год можно проявить немного уважения к причине проведения парада», «Нужно уважать законы и обычаи той страны, в которой живёшь, хлеб жуешь, никакой несправедливости…»
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