Лукерья Ильяшенко высказалась о Параде Победы

В столице начались традиционные репетиции торжественных мероприятий в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

Несмотря на зрелищность, парад представляет определенную сложность для москвичей, передвигающихся на личном транспорте. Лукерья Ильяшенко не стала исключением.

Актриса заметила, что уже 21 год живет в столице, но так ни разу и не была на параде 9 мая. Несправедливым Лукерье показалось то, что в пробках в честь этого события она стоит ежегодно.